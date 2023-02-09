США на полгода отменили санкции против Сирии

В Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон до 8 августа 2023 года вывел из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Речь идет о сборе и переводе средств в поддержку операций по ликвидации последствий землетрясений.

Уточняется, что все еще запрещены сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии.

Ранее сообщалось, что власти США выделят $85 млн на оказание гуманитарной помощи Турции и Сирии.