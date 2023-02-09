Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны․ Об этом сообщает газета Duvar, цитируя заявление лидера турецкой оппозиционной партии İYİ Parti Мераль Акшенер.

«Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня», - сказала Акшенер в ответ на вопрос журналиста.

Газета также предполагает, что парламент страны может принять решение об отсрочке выборов на один год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая.