Компания AS Group Investment (член Общественного объединения бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана) присоединилась к платформе «Братская помощь» для поддержки Турции в эти тяжелые для нее дни.

9 февраля 2023 года компания отправила в пострадавший от землетрясения город Адыяман грузовик с гуманитарной помощью, состоящей из одеял, подушек, теплой одежды для мужчин, женщин и детей, а также генераторов и фонарей для удовлетворения некоторых потребностей людей, оставшихся без крова в результате стихийного бедствия.

Гуманитарная помощь будет передана Управлению по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в городе Адыяман.

AS Group Investment желает упокоения душам погибших и здоровья пострадавшим.