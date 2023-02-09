Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:52

После серии сильнейших подземных толчков в Турции преградой для поступления азербайджанской нефти из порта Джейхан на мировые рынки стала непогода, условия которой не позволяют проверить состояние подводной части терминала. По сообщениям турецких СМИ, накануне вечером в порту Джейхан возобновилась закачка в танкеры иракской нефти, осуществляемая в терминале Джейхан - Боташ, к которому, как сообщает Портал Refinitiv Eikon, отслеживающий движение судов, пришвартовался танкер Vallesina.

Поскольку закачка иракской нефти в танкеры из порта Джейхан возобновлена, со вчерашнего вечера начал работу и нефтепровод Киркук - Джейхан. Региональное правительство иракского Курдистана сообщило, что работа газопровода была восстановлена в 18:45 по местному времени. Что же касается восстановления погрузки нефти из Азербайджана, то этот процесс может занять более длительное время, поскольку все еще не удалось оценить степень ущерба, причиненного недавним землетрясением подводной части терминала Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), из которого нефть марки «Азери Лайт» отгружается на танкеры. В компании British Petroleum (BP) заявили, что сроки возобновления экспорта азербайджанской нефти пока неизвестны. Накануне в связи с ситуацией в порту Джейхан компания объявила о форс-мажоре. По мнению трех торговых источников, пожелавших сохранить анонимность, перезапуск терминала БТД может оказаться более длительным, чем предполагалось ранее. Но даже несмотря на то, что возобновить экспорт азербайджанской нефти пока не удается, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан продолжает работать, доставляя нефть в резервуары порта Джейхан. Как уже сообщалось, в резервуарах Сангачальского терминала под Баку достаточно свободного места для хранения нефти, добываемой на блоке «Азери - Чираг - Гюнешли».