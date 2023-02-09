Российский аэропорт атакован дроном
Аэропорт российского города Брянск подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, беспилотник сбила российская система ПВО.
«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА».
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Что именно пытался атаковать беспилотник, он не уточнил.
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