Российский аэропорт атакован дроном

Аэропорт российского города Брянск подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотник сбила российская система ПВО.

«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА».

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Что именно пытался атаковать беспилотник, он не уточнил.