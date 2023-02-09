«Иммунная система – это защитная система нашего организма. То есть это совокупность всех реакций, направленных на защиту организма от инфекционных агентов и разных генетически чужеродных веществ, проникнувших или образовавшихся в организме. Несмотря на то, что есть много признаков ослабленной иммунной системы, однако наиболее важным показателем являются частые респираторные вирусные и бактериальные заболевания... При снижении иммунитета могут наблюдаться такие признаки, как общая слабость, повышенная утомляемость, боли в разных участках тела, частые простудные заболевания, депрессивный фон настроения, снижение работоспособности, выпадение волос и др. В результате ослабления иммунитета организм становится чувствительным к внешним и внутренним факторам окружающей среды и теряет способность противостоять болезням», - рассказывает врач.

На сайте Министерства здравоохранения Азербайджана опубликовано интервью специалиста ведомства, врача-терапевта Закира Гулиева, где он рассказывает об основных причинах ослабления иммунитета, что способствует укреплению иммунитета, могут ли повлиять на иммунную систему антибиотики и лекарства.

Закир Гулиев отмечает, что «неправильное питание приводит к ослаблению иммунитета... Наиболее распространенной причиной ослабления иммунитета является несбалансированное питание. Избыточная масса тела, резкая потеря веса и крайняя худоба - факторы, пагубно влияющие на иммунную систему... Витамины A, B6, B12, C, D, E и фолиевая кислота, а также микроэлементы железо, цинк, медь и селен работают в синергии, поддерживая защитные функции иммунных клеток. Отсутствие любого из них приводит к тому, что наш организм начинает истощаться и становится уязвимым для вторичных угроз (различные болезни). Основными причинами снижения иммунитета являются курение и употребление алкоголя, воздействие радиации, регулярное недосыпание, психоэмоциональное напряжение, злоупотребление антибиотиками и другими препаратами».

Для укрепления иммунитета рекомендуется соблюдать следующие правила, советует врач. В частности, следует держать под контролем индекс массы тела. То есть важно не только не набирать лишний вес, также не рекомендуется избавляться от лишнего веса кардинальными методами; нужно пить воды столько, сколько требует ваш организм. Если есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания, связанные с почками, нужно проконсультироваться со специалистом или лечащим врачом о суточной норме жидкости. Режим сна – одно из главных условий крепкого иммунитета. Научные исследования показали взаимосвязь между качеством сна и крепким иммунитетом. Следует держаться подальше от сильно обработанных продуктов и фастфуда. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Присутствие в ежедневном рационе сезонных фруктов и овощей является одним из эффективных способов укрепления иммунной системы. Особое внимание следует обратить на общую гигиену, особенно на гигиену рук. Регулярные физические упражнения, безусловно, один из лучших способов укрепления иммунной системы. Нужно максимально воздержаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя). Избегать стрессовых ситуаций.

Ключевую роль в стимулировании иммунной системы играет витамин D, который, снижая метаболический стресс в клеточной микросреде, поддерживает естественный иммунитет организма, отмечает врач. Помимо солнечного света, богатыми источниками витамина D являются сыр, йогурт, растительное масло, рыбий жир, говяжья печень, яичный желток, грибы. Витамин D также помогает организму бороться с болезнетворными вирусами и бактериями.

Что касается того, могут ли антибиотики и лекарства, бесконтрольно принимаемые без назначения врача, повлиять на иммунную систему, Гулиев указывает, что «с момента попадания в организм любого болезнетворного фактора в организме срабатывает защитный механизм. Эта система, обеспечивающая выведение болезнетворных антигенов из организма, вырабатывает универсальную защиту от различных возбудителей.

Порой антибиотики и другие лекарственные препараты, используемые для лечения болезни без консультации с врачом, приводят к ухудшению работы иммунной системы и необходимой защиты организма от конкретного возбудителя болезни. Например, если у пациента есть какая-либо вирусная инфекция, то применяемое без назначения врача лечение антибиотиками может не только отсрочить выздоровление, но даже усугубить заболевание. В ситуации, когда иммунная система не способна обеспечить полноценную защиту, для лечения или профилактики заболеваний в обязательном порядке следует принимать лишь назначенные врачом лекарственные препараты».