В Украине от российских обстрелов погибли азербайджанцы

В результате обстрелов российской армией города Торецк Донецкой области Украины погибли уроженец Масаллинского района Азербайджана 60-летний Садыг Алиев и его 31-летний сын Джавид Алиев.

Сообщается, что погибшие временно проживали в городе Покровск, а вчера отправились в Торецк для покупки скота. В это время начался обстрел города, жертвами которого стали хозяин дома и граждане Азербайджана.

В настоящее время тела погибших азербайджанцев находятся в морге города Константиновка Донецкой области.