Россия атаковала энергообъекты в городах Украины
Звуки взрывов слышны в Кривом Роге, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве, сообщили украинские СМИ.
В украинской столице работает система ПВО, жителей просят не покидать укрытия.
По информации "Укрэнерго", есть попадания по нескольким энергообъектам в восточном, западном и южном регионах Украины. В некоторых областях отмечены перебои с электроснабжением, сообщают энергетики.
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