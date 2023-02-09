По словам источника в Киеве, украинские силы «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат от военнослужащих США с какой-либо базы в Европе».

Вооруженные силы Украины полагаются на данные США о местоположении российских целей при нанесении ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и одного американского.

Помощь США с наведением на цели нужна, чтобы не промахиваться и не тратить ограниченные запасы боеприпасов, пояснил американский источник. Он подчеркнул, что украинские силы не ищут одобрения США в отношении целей и наносят по ним удары из своего оружия без предварительного согласования. Поэтому американские военные действуют «исключительно как консультанты».

Процесс координации, по словам собеседника в Киеве, выглядит так: украинские военнослужащие определяют цели для удара и передают информацию командованию, которое запрашивает у американских партнеров более точные координаты. При этом иногда США не предоставляют данные, и удары из HIMARS не наносятся.

США передали Украине установки реактивного залпового огня HIMARS в начале лета 2022 года. Однако Пентагон модифицировал их таким образом, чтобы их нельзя было использовать для запуска дальнобойных ракет ATACMS с дальностью 300 км. Текущие снаряды HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 км.