«Аэрофлот» запускает рейсы в Гянджу

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании, регулярные рейсы в Гянджу будут выполняться с 5 марта один раз в неделю - по воскресеньям самолетами Airbus A320.

Время вылета из Москвы – 11:00 (время местное), прилет в Гянджу – в 15:55.

Из Гянджи самолеты будут вылетать в 17:15 и прилетать в Москву в 20:05.

«Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать «Аэрофлот». Авиакомпания выполняет собственные прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи (оператор а/к «Россия»)», - отмечается в сообщении.

Аэрофлот - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 году «Аэрофлот» перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» - 40,7 млн.