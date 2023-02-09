В ближайшие дни Израиль направит в Турцию крупномасштабную гуманитарную помощь, заявил директор Департамента цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Израиля Давид Саранга.

По его словам, для оказания помощи Турции в ликвидации последствий сильного землетрясения работает команда из 450 человек, в том числе спасатели, медицинские работники, специалисты. Представитель МИД Израиля отметил, что поисково-спасательная группа уже вытащила живыми из-под завалов 18 человек.

«Сегодня утром начал работу израильский полевой госпиталь. Вчера в Турцию прибыли первые автономные системы очистки воды, которые работают по инновационной израильской технологии без подключения к источнику энергии. Вскоре будет отправлена масштабная помощь, в том числе десятки тысяч одеял, спальных мешков, пальто и зимних принадлежностей. Израиль также отправит в Турцию крупные системы очистки воды, которые смогут обеспечить питьевой водой ежедневно тысячи людей», - сказал Саранга.