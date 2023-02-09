Медведев: Байден может по рассеянности начать Третью мировую войну

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя возможность избрания Байдена президентом США в 2024 году.

«Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе; хранит в гараже личного дома секретные документы; потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России. Может по рассеянности начать Третью мировую войну», - отметил он.

«Безусловно, прогрессирующая деменция - не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», - полагает зампред Совбеза.