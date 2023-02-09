Стрелков признал потери россиян под Угледаром

«Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее», - заявляет Гиркин, обвиняя российское командование.

По его словам, на Угледарском направлении потеряно более 30 единиц бронетехники, у танкистов, морпехов, спецназовцев и мотострелков много погибших.

«Все эти потери оказались «односторонними» - укры расстреляли атакующих, «как в тире», - жалуется Гиркин.

Кроме того, утверждает Гиркин, провалом обернулась попытка россиян прорвать оборону ВСУ на подступах к Авдеевке: «Наши военачальники привычно послали на убой по знакомой местности в Донецкой «промке» на Авдеевку «переименованные в ВС РФ» батальоны бывшей «НМ ДНР» и добровольческие подразделения.... Угробили еще две роты штурмовой пехоты безрезультатно».