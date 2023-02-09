Маститый посол Михаил Николаевич Бочарников собрал вокруг себя яркую команду неординарных дипломатов – умных и интеллигентных сотрудников МИД России, представителей нового поколения и нового мышления, опровергающих стереотипную модель поведения российского чиновника. Команда Бочарникова приятно удивляет своей открытостью и политической культурой… В гостевом зале посольства распиваем чай, открыто обсуждаем наиболее болезненные и острые для России проблемы региональной повестки. Под портретами великих русских императоров мои визави терпимо и уважительно выслушивают мою «украинскую правду»…

Сегодня, 10 февраля, в России по недавно сложившейся традиции отмечают День дипломатического работника. Профессиональный праздник российских дипломатов, уходящий корнями в древность царя Ивана Грозного и подьячего Ивана Висковатого, празднуют и в российском посольстве в Баку… Спустя 20 лет после невероятного стечения обстоятельств, позволивших еще раз переосмыслить старую как мир истину о неисповедимости путей Господних, открываю двери посольства России, знакомлюсь с российскими дипломатами…

- Говоря о региональной безопасности и в целом о ситуации на постсоветском пространстве, довольно сложно обойти тему Украины. Как Вы оцениваете нынешнее состояние этого конфликта в свете специальной военной операции и проводимых военных действий?

- Вы знаете, что специальная военная операция была начата Россией ради защиты законных интересов нашей страны в сфере безопасности. В принципе о ее целях и задачах уже сказано очень много. Я много раз упоминал эту тему в различных интервью. Поэтому я бы сейчас остановился на том, что характеризует нынешний этап положения этого вопроса. Он, на мой взгляд, характеризуется в первую очередь консолидацией Запада. Мы всегда говорили «коллективный Запад», употребляли это выражение как некую фигуру речи…

- Мое любимое выражение! Я его использую в своих публикациях еще с 2013 года…

- Мы его любили использовать всегда. Но сейчас это фактическое слияние интересов, в первую очередь, США, НАТО и подчинившегося им Европейского Союза. Они как бы слились сейчас в едином антироссийском порыве. Я вижу разные аспекты нынешнего положения.

Во-первых, военно-политический аспект. За последнее время коллективный Запад взял курс на нанесение стратегического поражения России. Об этом уже говорится открыто. Это не просто поддержка Украины, это фактически, де-факто западные страны где-то становятся уже участниками данного конфликта. Столтенберг говорит: поставки оружия Украине — это путь к миру. Деформированная логика, конечно. Согласно этой логике, сейчас происходит огромное, так сказать, напитывание Украины вооружениями из западных стран. Последнее, конечно, явление в этой ситуации - попытка вброса на поле боя западных танков, о которых сейчас так много говорится. Сейчас с иронией хотел бы повторить то, что отметил известный европейский политик о том, что Германия начинала с обещания поставить только каски, а сейчас перешла уже к танкам, «Леопардам». Накачка оружием - опасное дело.

Это оружие имеет тенденцию, как показывали предыдущие конфликты, расползаться по миру, попадать в руки экстремистских или других нелегитимных организаций. Рано или поздно это почувствуется. И вообще - сетовать уже все устали, но это факт, что освещается только одна сторона вопроса. В последнее время все много говорят об обстрелах Российской Федерацией украинских объектов. Но другая сторона вопроса замалчивается совершенно - о том, что обстрелы со стороны киевского режима проходили с 2014 года. 8 лет до начала военной операции. И сейчас обстрелам подвергаются Донбасс и уже другие области, территории Российской Федерации. И все это замалчивается прессой. Это прискорбно, но…

- Позволю себе Вас перебить. Вы используете выражение «замалчивается прессой». Но дело в том, что я, как Вам известно, освещал войну в Украине, так сказать, с украинской стороны баррикад. И охотно поехал бы на Донбасс. Уверяю Вас, если моей съемочной группе будет предоставлена такая возможность, ничего замалчивать мы не станем, это наш профессиональный долг журналистов…

- Хорошая мысль.

- То есть я сейчас могу сесть в самолет, полететь в Кишинев, добраться до Киева, получить там аккредитацию и направиться на фронт…

- Если хотите отправиться в Киев, то пожалуйста.

- (Смеемся) Прекрасная шутка. В духе знаменитого анекдота о Брежневе и Картере. Вопрос в том, могу ли я купить билет, полететь в Москву и уже оттуда отправиться на Донбасс?

- Купить билет вы можете (Улыбается), но над дальнейшим надо поработать. А в целом я имел в виду замалчивание даже не в азербайджанской прессе, а вообще в мировом масштабе. Ведь те, кто освещает происходящее с украинской стороны, не обязательно ездят туда. Они просто показывают кадры, которые были сняты кем-то. Кадры с другой линии фронта совершенно не показываются. Но это, так сказать, военно-политические аспекты, на мой взгляд. Есть еще и морально-эмоциональный аспект. Вот буквально несколько дней назад отмечалось 80-летие Сталинградской битвы. Для ветеранов этой битвы, ветеранов Великой Отечественной войны, наверное, дико и кощунственно видеть, что мы снова возвращаемся к ситуации, когда германские танки на территории Украины вновь собираются воевать с российскими вооруженными силами.

- Какое-то дежавю...

- Да. На новом витке. Причем не только ветеранам, а вообще всем людям, которые отдают себе отчет в историческом значении этого факта. Думаю, это касается и Азербайджана. Как известно, Азербайджан вместе со всеми республиками Советского Союза активнейшим образом участвовал в Великой Отечественной войне. На фронт пошли порядка более 600 тысяч жителей Азербайджана. Больше половины из них не вернулись. Свыше ста тысяч азербайджанцев получили ордена и медали за участие, за героизм и отвагу в годы Великой Отечественной войны. Более 100 человек стали героями Советского Союза. Поэтому думаю, что для азербайджанского общественного мнения это тоже является кощунством. Причем не для старшего поколения, ведь память об этом сохранялась и на более поздних этапах развития наших обществ.

Вспомнил того же Высоцкого, его песню: «По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». Поэтому, да, это дежавю, но на новом витке. Меня лично это подводит к воспоминаниям о танковой битве под Прохоровкой на Курской дуге в 1943 году. Тогда гитлеровская танковая армада была уничтожена советскими танками. История, конечно, повторяется, меняются только детали. Думаю, сегодня они изменились в том смысле, что возможности России по противодействию танковой армаде значительно выше, чем было в то время. И все это в эмоциональном плане окрашивается в пронацистский цвет.

Мы же вспоминаем о том, как германские нацисты наступали тогда в таком качестве на Советский Союз, шли по Украине. Вот такой пример и сейчас. В прошлом году в Генассамблее ООН шло голосование по ежегодно продвигаемой резолюции в борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. И впервые за последние годы против этой резолюции проголосовали Германия, Италия и Япония. То есть те страны, что вошли в знаменитую гитлеровскую ось, и присоединившаяся к ним Япония.

- Истории свойственна цикличность…

- Да, все это наводит на определенные мысли. Хочу сказать - с учетом всех этих факторов, с учетом того, что ставится задача нанесения поражения России… Российская дипломатия, конечно, разъясняет свою позицию, активно работает со своими единомышленниками, дружественными странами. Хочу закончить этот ответ, вспомнив недавние слова нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал, что сейчас ключевым словом, дающим надежду, является победа.

Думаю, это слово сейчас является ключевым для деятельности всей российской дипломатии.

- Вы сказали, что Запад наводнил Украину своим оружием. Но ведь, если разобраться, речь идет всего лишь о нескольких танковых батальонах. В принципе для такой державы, как Россия, это не должно быть большой угрозой. В этой связи у меня складывается впечатление, что вся военная помощь Запада Украине сводится к тому, чтобы Украине не дать победить, а России – проиграть. То есть придать этому конфликту такую вялотекущую, латентную форму, которую мы уже наблюдаем. В результате, с одной стороны, Украина теряет возможности для победы, поскольку не получит в необходимых количествах ни танки, ни авиацию, в связи с чем в Киеве все острее чувствуется недовольство. А с другой — методично усиливающиеся санкции и международное давление не дают России одержать военно-политическую победу. Ваше мнение?

- То, что думают украинские стратеги, я комментировать не буду — это их дело. Западные же стратеги публично говорят, что собираются нанести поражение России. В вопрос танков глубоко вдаваться не буду, я не военный эксперт. Я говорил о морально-эмоциональной стороне вопроса. Недавно прочитал статью - когда заговорили о германских танках «Леопард» в данном контексте, это моментально привело к сплочению российского общества. Думаю, и к поддержке российской позиции это тоже очень быстро приведет.

- Недавно МИД России выступил с серией заявлений, в которых сквозит серьезная обеспокоенность, вызванная размещением на границе Армении с Азербайджаном гражданской миссии Евросоюза. Я так понял, что Министерство иностранных дел РФ восприняло миссию ЕС, которая на глазах трансформируется в политическую, а в будущем, возможно, и в военно-политическую, как прямую угрозу интересам России на Южном Кавказе. В этом вопросе позиция Москвы созвучна с оценкой официального Баку. Более того, Россия полагает, что деятельность миссии ЕС лишь усиливает напряженность в регионе.

Что имеет в виду Россия, говоря об угрозе своим интересам, и как именно, на Ваш взгляд, деятельность миссии Евросоюза может привести к росту региональной напряженности? Как Вы лично прогнозируете развитие ближайших событий, и в чем, по-Вашему, заключается угроза интересам России, с одной стороны, и интересам Азербайджана — с другой?

- Как вы отметили, оценки России и Азербайджана во многом совпадают. Хочу вас немножко подкорректировать относительно заявлений Министерства иностранных дел. Там все-таки говорилось не об угрозе интересам России, а об ущербе интересам армянского и азербайджанского народов, коль скоро эта миссия разворачивается на территории Армении. Опять же, возвращаясь к важности соблюдения регионального формата урегулирования проблем, мы исходим из того, что нет никаких оснований для привнесения на Южный Кавказ внерегионального фактора. А ведь Евросоюз ведет дело именно к этому, причем очень неуклюже, не согласовав с Азербайджаном. Конечно, Евросоюз в этом вопросе выглядит как прямой придаток Соединенных Штатов и НАТО - они рассматривают пространство СНГ как зону противодействия России и фактически пытаются привнести в региональную ситуацию геополитическую составляющую. Я бы выразился так. То есть, в принципе, такие действия направлены на вытеснение России из процесса азербайджано-армянской нормализации. Полагаю, что не надо обманываться термином «гражданская миссия».

Вы сами сказали - есть основания предполагать, что она будет не совсем гражданской. Я слышал, по крайней мере об этом заходил разговор, что в состав миссии будут включены французские жандармы. Сама миссия является проводником общей политики Европейского Союза в области безопасности и обороны, а не в какой-то гражданской области. Вот эта возможность ее перерастания в некое присутствие с возможными военными компонентами, возможность, что эта миссия начнет заглядывать на территорию Карабаха, что явилось бы нарушением ее мандата. Вот это заставляет говорить о том, что риски существуют. И если попытки расширить присутствие миссии на территории Карабаха будут иметь место, это может привести к созданию проблем для российских миротворцев и пограничников, которые присутствуют в регионе. Ну а такие проблемы — это риск для безопасности на всем Южном Кавказе. Вот в чем дело. Поэтому я еще вновь и вновь возвращаюсь к мысли о том, что нам, жителям этого региона, не нужны внешние силы, чтобы решать наши проблемы.

- Похоже, что Южный Кавказ может стать еще одной ареной столкновения интересов России и Запада. Лично у меня складывается впечатление, что ситуация будет развиваться именно в этом русле. А как считаете Вы?

- Знаете, полагаю, что вопрос сейчас так не стоит. Снова возвращаюсь к мысли, что ситуация зависит не только политики Москвы. Россия - одна из стран этого региона. Она также зависит от политики Азербайджана, Армении, возможно, других региональных стран. Свои геополитические намерения Запад хочет перенести в регион косвенным путем. Но говорить о том, что новой ареной конфронтации станет Южный Кавказ, я пока оснований не вижу.

- С февраля 2022 года Россию и Азербайджан объединяет стратегия союзнического взаимодействия. Что привнесла новая стратегия в характер и философию российско-азербайджанских отношений?

- Стратегии именно союзнического взаимодействия и декларации, которая установила это взаимодействие, исполняется год. Что было достигнуто за это время? Думаю, главным результатом появления этой декларации стала большая близость наших стран, большее взаимодействие и большее понимание взаимных позиций. Это выливается в очень тесные, доверительные, дружеские контакты между главами наших государств. В течение этого периода они очень много контактировали. Это выливается во взаимодействие наших стран на международной арене, о котором я говорил выше. Тот факт, что мы разделяем подходы к основным международным проблемам, зафиксирован в этой декларации. Вспомню такой пример - Азербайджан как раз проголосовал за принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма и стал ее соавтором. Равно как стал соавтором также продвигаемой нами резолюции об использовании информационных и коммуникационных технологий в вопросах безопасности. Это те события, которые сейчас приходят на ум.

А возьмите наши парламентские связи. За прошедший период они тоже очень резко пошли вверх. В прошлом году состоялся визит председателя Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслава Володина. В ближайшем будущем ожидается визит председателя Милли Меджлиса в Москву. В области экономики и торговли также отмечу сильное продвижение вперед. Упомяну визит в Баку в конце прошлого года председателя правительства России Михаила Мишустина. В течение года здесь работали, находя пути продвижения по многим экономическим вопросам, в частности, все по тому же коридору Север - Юг, наши вице-премьеры Белоусов, Оверчук, Новак. Активно работает межправкомиссия, которая тоже не просто обозначает проблемы, а находит пути их решения. У нас очень хорошее взаимодействие между возглавляющими эту комиссию вице-премьерами Мустафаевым и Оверчуком. Гуманитарные связи тоже развиваются.

За этот период прошли два форума молодежных инициатив - один в Баку, один в Нижнем Новгороде. Это очень важное дело. Так что этот год не только не прошел даром, а дал стимул для серьезного продвижения вперед. Думаю, мероприятия в годовщину декларации будут проведены и в Москве, и в Баку. Причем хотелось бы отметить - надеюсь, в какой-то мере это будет совпадать с нашим вкладом в празднование столетия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В заключение хочу сказать, что эта декларация не является документом какого-то ограниченного характера. Она рассчитана на перспективу. Мы находимся в начале этого пути. Даже те результаты, которые достигнуты на первом отрезке, показывают, что у нас хорошие надежды на перспективу. Есть все основания полагать, что они сбудутся.

- То есть можно сказать, что декларация является базисным документом?

- Да, разумеется. Там прописано очень много направлений нашего сотрудничества. И это дает моральный и политический толчок активному развитию. Один тот факт, что общаются наши президенты, незамедлительно дает импульс работе всей государственной машины.

- Я неоднократно писал, и это часто цитируют в соцсетях, что между нашими президентами существует какая-то личная химия. Что, по-видимому, естественно, если учесть давнюю дружбу лидеров двух государств. Я благодарю Вас за интервью, уважаемый Михаил Николаевич! Будучи послом Российской Федерации – страны, которая играет ключевую роль не только в нашем регионе, но и на всем постсоветском пространстве, Вы, безусловно, занимаетесь нелегким, но очень важным делом. А потому желаю Вам здоровья и дальнейших успехов на дипломатическом поприще, в которых заинтересованы как Россия, так и Азербайджан.

- Благодарю. Было очень приятно иметь возможность ответить на Ваши вопросы. Также желаю вам успехов и творческого продвижения.

- Очень надеюсь получить от Вас хорошие новости о моей поездке на Донбасс. Имею в виду поездку через Москву, а не через Киев.

- Надежда - наш компас земной (Смеемся).