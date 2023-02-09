При этом в годовом исчислении инфляция в стране составила 13,6%. Цены на товары продовольственного назначения, напитки и табак выросли на 17,5%, на непродовольственные товары – на 12,2%, услуги - на 9,7%.

Согласно статданным, инфляция по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям в сравнении с декабрем составила 1,2%, по непродовольственным товарам – 1,1%, услугам – 0,5%.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по статистике Азербайджана.

В январе 2023 года инфляция в Азербайджане составила 1%, что равно показателю декабря.

За прошедший месяц по сравнению с декабрем подорожали манная крупа, рис, мука, печенье, говядина и баранина, рыбные консервы, молоко, сметана, сыр, гранат, яблоки, айва, мандарины, бананы, огурцы, помидоры, репчатый лук, картофель, морковь, сахар и сахарный песок, конфеты, чай, Coca-Cola, водка.

Снизились цены на гречневую крупу, чечевицу, подсолнечное масло, апельсины, лимоны и белокочанную капусту.

Среди товаров непродовольственного назначения подорожали лампы освещения, синтетические моющие средства, зубная паста, мыло, шампунь, из лекарственных препаратов - анальгин. Подешевели доски, масляные краски, цемент и писчая бумага.

Кроме того, выросли тарифы на разговоры по мобильным телефонам, подорожал ремонт бытовой техники, легковых автомобилей и квартир, услуги общепита, парикмахерских и косметологов. Подешевели международные пассажироперевозки воздушным транспортом.

В 2022 году инфляция в Азербайджане составила 13,9% против 6,7% в 2021 году.