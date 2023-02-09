Как сообщалось ранее, спасатели МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции по поручению президента Ильхама Алиева, продолжают непрерывные поисково-спасательные операции в связи с сильным землетрясением в братской стране.

Вчера в Кахраманмараше спасатели МЧС, благодаря мужеству и профессионализму, в результате сложной спасательной операции извлекли из-под обломков находившихся там 86 часов (вчера около 18:00 по турецкому времени) 17-летнего юношу и 89 часов спустя (в 21:00 по турецкому времени) 12-летнюю девочку.

Поисково-спасательные операции продолжаются.