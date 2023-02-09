Советник главы Минобороны Армении отправлен в отставку
Советник министра обороны Армении генерал-майор Вардан Аветисян освобожден от занимаемой должности.
Об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Армении Сурен Папикян.
Аветисян был назначен советником министра обороны 16 ноября 2016 года. До этого он занимал должность начальника управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении.
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