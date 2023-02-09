Советник главы Минобороны Армении отправлен в отставку

Советник министра обороны Армении генерал-майор Вардан Аветисян освобожден от занимаемой должности.

Об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Армении Сурен Папикян.

Аветисян был назначен советником министра обороны 16 ноября 2016 года. До этого он занимал должность начальника управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении.