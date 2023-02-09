Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

«Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря», - написал он.

Между тем в Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны. В ведомстве сообщили, что ракета пролетела над селом Мокра, а после - над Косауцами.

«Министерство обороны совместно с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова», - говорится в сообщении министерства.