Синоптики о погоде на субботу
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман, ветер южный.
Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 3-6° тепла.
Атмосферное давление опустится с 777 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных горных районах ожидаются небольшие осадки, временами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-7° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, днем - 0-5° мороза.
Ночью и утром на дорогах гололедица.