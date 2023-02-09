Синоптики о погоде на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер южный.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 3-6° тепла.

Атмосферное давление опустится с 777 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.