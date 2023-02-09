МИД Молдовы вызвал посла России

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы вызвало посла России в связи с нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава МИДЕИ Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства», - говорится в сообщении.