МИД Молдовы вызвал посла России
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы вызвало посла России в связи с нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава МИДЕИ Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства», - говорится в сообщении.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что сегодня две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова.
В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны. В ведомстве сообщили, что ракета пролетела над селом Мокра, а после - над Косауцами.