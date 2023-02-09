Мирзоян и Лавров обсудили проект мирного договора Баку и Еревана

Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров провели в пятницу переговоры по телефону, обсудив проблематику нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, отмечая, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, включая разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев», - говорится в сообщении российского МИД.