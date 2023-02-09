Москва ответила Берлину на заявления об «устранении Путина»
Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без президента России Владимира Путина был бы лучше, является абсолютно недопустимым.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества», - сказала она.
Запад «в своей безоглядной поддержке киевских нацистов переходит все мыслимые и немыслимые границы», подчеркнула Захарова.
В этой связи она напомнила и слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Запад ведет войну против России. «Германия ведь не какая-то придуманная страна, не секта вурдалаков, это ведь государство, официально являющееся членом ООН, и эти люди представляют собой не какую-то частную контору, а людей, которые их выбирали», - отметила Захарова.
Как подчеркнула дипломат, на фоне таких выступлений представителей ФРГ официальный Берлин «еще заявляет о себе как о поборнике международного права и прав человека».