Москва ответила Берлину на заявления об «устранении Путина»

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без президента России Владимира Путина был бы лучше, является абсолютно недопустимым.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества», - сказала она.