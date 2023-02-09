Россия сокращает нефтедобычу. Нефть подорожала

Россия приняла решение сократить нефтедобычу в марте на 0,5 миллиона баррелей в сутки без консультаций с участниками глобальной сделки ОПЕК+, сообщил Reuters правительственный источник.

«Это независимое решение, принятое в соответствии с рыночными принципами и неприятием незаконных действий стран коллективного действия», - сказал источник.

Пять источников в альянсе ОПЕК+ подтвердили эту информацию.

Ранее в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу сырой нефти на 500 000 баррелей в сутки, что поспособствует восстановлению рыночных отношений в условиях ценовых ограничений.

После заявления российского вице-премьера о сокращении добычи стоимость нефти резко возросла. Так, нефть марки Brent торгуется на отметке $86 за баррель.