Армения попросила пропустить свои грузовики в Россию

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян обсудил с послом РФ в республике Сергеем Копыркиным ситуацию на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, сообщают армянские СМИ.

В последние недели из-за усиления проверок большегрузов на КПП возникли многокилометровые очереди из фур, следующих из Армении в Россию через территорию Грузии.

Отмечается, что Саносян попросил Копыркина оказать содействие в решении проблемы. По словам министра, в скором времени в связи с климатическими изменениями обстановка может еще больше усложниться.