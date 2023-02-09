В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган, сообщили в пресс-службе министерства.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития: «Помимо этого, за последние годы динамично развивается наше совместное региональное сотрудничество».

В своей речи министр подчеркнул, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения Азербайджана: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала, является приоритетным вопросом для нашей страны».

По его словам, сотрудничество с Азиатским банком развития в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта. Учитывая это, Министерство здравоохранения Азербайджана заинтересовано в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития в этой сфере.