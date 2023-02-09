Лавров: Запад решил перенять опыт Наполеона и Гитлера

Запад пытается контролировать мир и решил перенять печальный опыт Наполеона и Адольфа Гитлера в стремлении уничтожить Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

«Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, мирохозяйственные связи и всю международную политику, кто решил нанести России стратегическое поражение и перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируют цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить. Все громче звучат призывы к расчленению нашей Родины», - сказал он.

Лавров отметил, что Россия в этом противостоянии выстоит: «Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния еще более окрепшими, убежденными в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой равноправной основе, как того требует Устав Организации Объединенных Наций. Его сейчас наши западные коллеги пытаются подорвать, навязывая миру не международное право в универсальном применении, а свои собственные «правила».