Лавров: Запад решил перенять опыт Наполеона и Гитлера
Запад пытается контролировать мир и решил перенять печальный опыт Наполеона и Адольфа Гитлера в стремлении уничтожить Россию.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.
«Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, мирохозяйственные связи и всю международную политику, кто решил нанести России стратегическое поражение и перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируют цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить. Все громче звучат призывы к расчленению нашей Родины», - сказал он.
Лавров отметил, что Россия в этом противостоянии выстоит: «Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния еще более окрепшими, убежденными в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой равноправной основе, как того требует Устав Организации Объединенных Наций. Его сейчас наши западные коллеги пытаются подорвать, навязывая миру не международное право в универсальном применении, а свои собственные «правила».
По словам министра, Москва будет «добиваться формирования такой многополярной системы, которая будет создавать равные внешние условия для развития всех, в т.ч. и нашей страны».
Одновременно Лавров отметил, что «в вопросе поддержки объективного процесса формирования многополярного мироустройства» у России «много союзников, единомышленников».
«Это наши партнеры по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Огромный нераскрытый потенциал у Союзного государства России и Беларуси. Это и наши партнеры в рамках ШОС и «БРИКС плюс», а также многочисленные страны на Африканском континенте, в Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне. Это именно то Мировое большинство, заинтересованное в справедливости. Уверен, что каждый будет в меру своих возможностей отстаивать эту справедливость и демократизировать международные отношения», - сказал глава МИД.