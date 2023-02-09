«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.

Согласно Конституции, это означает отставку всего Кабинета Министров страны.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе с поста.

Министров экстренно собрали на заседание в администрации президента без оглашения повестки. В заседании также приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».

По словам Гаврилицы, правительство Молдовы пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело подобной поддержки со стороны населения.

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства страны во главе с премьером.