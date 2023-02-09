Правительство Молдовы уходит в отставку новость дополнена
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе с поста.
Согласно Конституции, это означает отставку всего Кабинета Министров страны.
«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.
Министров экстренно собрали на заседание в администрации президента без оглашения повестки. В заседании также приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».
По словам Гаврилицы, правительство Молдовы пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело подобной поддержки со стороны населения.
Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства страны во главе с премьером.