Поддержка Турции от Azerconnect

Компания Azerconnect поддержала Турцию, пожертвовав 5 миллионов турецких лир пострадавшим от землетрясения. Пожертвования были сделаны Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции (AFAD).

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, упокоения душам погибших в результате страшного землетрясения, соболезнуем их родным. Верим, что Турция сможет устранить последствия этой трагедии в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении компании.

Компания Azerconnect является частью NEQSOL Holding.