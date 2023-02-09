Записал Джейхун Наджафов, собкор 15:28

Профессор Яков Беркун, заведующий отделением университетского медицинского Центра «Хадасса», участник израильской спасательной миссии в зоне землетрясения в Турции в 1999 году, рассказал haqqin.az о критических последствиях произошедшего 6 февраля землетрясения на юго-востоке Турции. Беркун считает, что землетрясение в Газиантепе, Хатае и Кахраманмараше оказалось более разрушительным, чем подземные толчки на севере Турции в 1999 году. «Пострадало десять турецких регионов, и это говорит о необходимости мобилизовать большую помощь разрушенным городам, находящимся на значительном расстоянии друг от друга, - говорит профессор Беркун. - Поэтому Израиль отправил в наиболее пострадавшую зону спасательную миссию из пяти групп специалистов, которыми руководит начальник спасательного подразделения службы тыла Армии обороны Израиля Голан Вах».

По словам Беркуна, в 1999 году в израильскую спасательную миссию входили две группы спасателей и медиков. «Будучи кадровым офицером израильских медицинских войск, я прибыл в составе спасательной группы в разрушенный город Адапазары на севере Турции спустя 48 часов после землетрясения, - вспоминает Беркун. – Мы развернули полевой госпиталь с операционными комнатами, рентгеном, отделением ортопедии, гинекологии и пр. В этом полумиллионном городе тогда погибли три тысячи человек, десятки тысяч получили ранения, были разрушены все медицинские учреждения, почти все дома превратились в груду щебня... Наши врачи начали оказывать помощь сразу же, как только вышли из автобусов…» Беркун отметил, что при землетрясениях разрушительных масштабов, как произошедшее 6 февраля в Турции, профессиональные медики сталкиваются с ситуацией, которую называют между собой «эпидемией травм». Это когда в экстренной медицинской помощи нуждаются тысячи, а то и десятки тысяч людей с переломами, кровотечениями, вывихами...

«Ужас ситуации заключается в том, что во многих городах, как это было в Адапазары, подземные толчки разрушают больницы и клиники, так что пострадавшим какое-то время физически невозможно оказать медицинскую помощь», - сказал израильский профессор. По его словам, во время землетрясений люди в основном получают травмы в результате обвалов, обрушения стен, падающих конструкций… «Немало травм происходит в результате паники, охватывающей людей при мощных подземных толчках, когда, обуянные страхом, они выпрыгивают из окон домов, - говорит профессор. – Самое опасное, когда люди оказываются под обломками стен или бетонных конструкций. В таких случаях экстренная помощь просто необходима, пока в тканях раненых не начались некротические процессы. Другой опасный момент – обезвоживание. В 1999 году, когда мы находили людей под руинами жилых домов, первым делом проталкивали им через щели шланги с водой, чтобы предотвратить обезвоживание. В зависимости от тяжести травм, реальным для спасения жизни человека считается временной период от пяти часов до пяти дней. Беркун отметил, что в зоне катастрофы резко повышается вероятность вспышек инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что землетрясения разрушают канализационные системы, в результате чего сточные воды попадают в водопровод. «Иногда людям приходится пить воду из нестерильных источников и резервуаров, - говорит профессор. – Что приводит к вспышке кишечной инфекции и, прежде всего, дизентерии. Поэтому у нас была точка по раздаче населению бутилированной воды».

Рассказывая о землетрясении в Турции 1999 года, Яков Беркун вспоминает, что 4-5-этажные дома в Адапазары были построены буквально из песка. «Мы были поражены! – говорит он. - Бетона и арматуры в стенах этих домов просто не было. Причем лет за тридцать до этого бедствия именно Адапазары был практически полностью разрушен землетрясением, после чего отстроен заново. Но при строительстве почему-то не была учтена сейсмология этих мест. То, что произошло сейчас на юго-востоке Турции, очень напоминает катастрофу 1999 года. Тогда землетрясение было силой 7,4 балла, сейчас - 7,7 балла по шкале Рихтера». В числе наиболее тяжких последствий природных катастроф израильский специалист отмечает посттравматический синдром, характеризующийся паническими атаками, потерей сна, раздражительностью, депрессиями…