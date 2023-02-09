В Турцию доставлена новая партия гумпомощи МЧС

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная партия гуманитарной помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, сегодня была отправлена самолетом в братскую страну.

Самолет с гуманитарной помощью уже приземлился в аэропорту Аданы.

Гуманитарная помощь, состоящая из 200 палаток и 183 обогревателей, передана по назначению.