«Москва неоднократно говорила своим партнерам, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам и не направлены против третьих стран, а также учитывают имеющийся, сложившийся баланс сил. Если же за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, то это совсем другая история», – сказала она.

Если трехсторонний диалог Баку - Ереван - Тбилиси будет способствовать урегулированию противоречий в Закавказье, укреплению стабильности и безопасности в регионе, то Россия может это только приветствовать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что именно трехсторонние договоренности – основа для нормализации отношений Еревана и Баку.

«В рамках этого формата с 2020 года были запущены ключевые процессы по разблокированию коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы, разработке мирного договора, а также налаживанию контактов между представителями общественных, экспертных и парламентских кругов», - сказала представитель МИД.

Касаясь форматов, она указала на консультативно-региональную платформу «3+3», которая как раз охватывает три государства Южного Кавказа, а также Россию, Турцию и Иран.

«Этот механизм позволяет совмещать интересы еще более широкого круга стран региона. Это в том числе должно работать на сглаживание противоречий между ними, на развитие торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, на борьбу с общими вызовами и угрозами», - сказала Захарова.

Она вновь указала на существенный потенциал платформы «3+3» для поддержки процесса армяно-азербайджанской нормализации.