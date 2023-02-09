Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над страной

Министерство обороны Румынии не может подтвердить информацию, которую сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Он написал, что две российские ракеты "Калибр", летевшие с Черного моря, прежде чем попасть в Украину, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, передает BBC.

Румыния состоит в НАТО, и в случае подтверждения подобной информации вторжение российских ракет потребовало бы реакции со стороны альянса.

По заявлению Минобороны Румынии, военные зафиксировали воздушную цель, запущенную из акватории Черного моря с корабля Российской Федерации, вблизи Крымского полуострова - "скорее всего, крылатую ракету". Эта ракета, согласно сообщению ведомства, развернулась в воздушном пространстве Украины, Республики Молдова и повторно вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии.