И Папикян созвонился с Шойгу

Состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Сурена Папикяна с российским коллегой Сергеем Шойгу, говорится в сообщении армянского Минобороны.

Главы силовых ведомств обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности, а также представляющие обоюдный интерес, отмечается в сообщении.

Папикян и Шойгу также затронули ряд тем двустороннего оборонного сотрудничества.

Отметим, что сегодня же по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.