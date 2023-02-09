И Папикян созвонился с Шойгу
Состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Сурена Папикяна с российским коллегой Сергеем Шойгу, говорится в сообщении армянского Минобороны.
Главы силовых ведомств обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности, а также представляющие обоюдный интерес, отмечается в сообщении.
Папикян и Шойгу также затронули ряд тем двустороннего оборонного сотрудничества.
Отметим, что сегодня же по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.