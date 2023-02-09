Российскую армию разгромили при наступлении на Донецком направлении

Попытки российской армии переломить ход войны и начать масштабное наступление на Донецком направлении под руководством главы Генштаба РФ Валерия Герасимова обернулись неудачей.

Moscow Times со ссылкой на российских военкоров и Z-паблики пишет, что, несмотря на подкрепление в виде десятков тысяч мобилизованных, российская армия потерпела серьезное поражение под Угледаром и Авдеевкой.