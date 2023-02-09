Российскую армию разгромили при наступлении на Донецком направлении
Попытки российской армии переломить ход войны и начать масштабное наступление на Донецком направлении под руководством главы Генштаба РФ Валерия Герасимова обернулись неудачей.
Moscow Times со ссылкой на российских военкоров и Z-паблики пишет, что, несмотря на подкрепление в виде десятков тысяч мобилизованных, российская армия потерпела серьезное поражение под Угледаром и Авдеевкой.
Наступление в Угледаре началось в конце января и быстро застопорилось, сообщил в своем блоге командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По данным Z-пабликов, в результате только одного боя в феврале были потеряны более 30 единиц техники и сотни солдат.
Неофициальный канал ЧВК «Вагнер» Grey Zone отмечает, что российская армия оказалась неспособна спланировать операцию, потери понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.
Ранее Игорь Гиркин, бывший министр обороны «ДНР», подтвердил фиаско под Угледаром в своем телеграм-канале.