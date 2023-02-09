Военные врачи азербайджанской армии, командированные в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.

«Во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции военный медицинский персонал азербайджанской армии успешно выполнил еще 7 хирургических операций, 41 пострадавшему была оказана амбулаторная помощь», - говорится в сообщении Министерства обороны АР.

Медперсонал выполнил в общей сложности 17 хирургических операций, были проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 134 пострадавшим от землетрясений.