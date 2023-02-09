Отправленная по поручению Ильхама Алиева гумпомощь уже в Турции фото; видео
В Турцию доставлена очередная отправленная по поручению президента Ильхама Алиева гуманитарная помощь.
В сообщении, опубликованном на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, говорится, что специальные автомобили МЧС с гуманитарной помощью прибыли в турецкую провинцию Кахраманмараш. Гуманитарная помощь включает в себя 260 палаток, 300 кроватей, два генератора большой мощности, 8 000 комплектов одежды, 20 000 пар носков, 350 столов, 1 000 стульев, 5 000 полотенец и других принадлежностей.