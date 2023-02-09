Москва: Евросоюз пытается изменить систему безопасности на Южном Кавказе

В Москве уверены, что Брюссель преследует цель изменить систему безопасности в регионе Южного Кавказа, и надеются, что в Ереване это понимают и учитывают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российские миротворцы обеспечивают мир в Карабахском регионе Азербайджана, российские пограничники работают на территории Армении, в том числе в армяно-азербайджанском приграничье. Москва никогда не слышала претензий Баку по этому поводу, в то же время знает о критическом отношении Азербайджана к решению ЕС развернуть свою наблюдательскую миссию в Армении.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том что «одной из целей наблюдательной миссии ЕС является опровергнуть утверждения Азербайджана, что Армения и Россия вместе планируют агрессию против Баку», Захарова сказала, что «если подобные заявления - попытка оправдать затягивание ЕС в регион, то вряд ли эту попытку можно считать удачной».

Захарова отметила, что в Брюсселе ставят своей целью изменить систему безопасности, которая сложилась в регионе. Ее краеугольный камень - присутствие российских военных и пограничников, а также членство Армении в ОДКБ.

«Мы открыты к диалогу с армянскими партнерами по вопросу совершенствования мер поддержания стабильности в Закавказье как в двустороннем, так и многостороннем форматах, включая соответствующие наработки в рамках ОДКБ», - сказала Захарова.