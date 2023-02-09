Германия о поставках истребителей Украине
Правительство ФРГ не рассматривает в настоящее время вопрос возможных поставок боевых самолетов Украине.
Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Германии Арне Коллац.
«Для нас эта тема не находится на повестке дня», - сказал он.
В свою очередь, представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что «данная тема не обсуждалась на Европейском совете» (9 февраля – ред.).
До саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Европарламенте, глава которого Роберта Метсола призвала страны ЕС передать Украине военные самолеты и системы дальнего радиуса действия.
С похожим заявлением выступил и глава Евросовета Шарль Мишель. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что решения о поставках оружия принимаются не на уровне ЕС, а отдельных государств сообщества.