Германия о поставках истребителей Украине

Правительство ФРГ не рассматривает в настоящее время вопрос возможных поставок боевых самолетов Украине.

Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Германии Арне Коллац.

«Для нас эта тема не находится на повестке дня», - сказал он.

В свою очередь, представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что «данная тема не обсуждалась на Европейском совете» (9 февраля – ред.).