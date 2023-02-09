В Шуше будет организован международный скаутский лагерь

В городе Шуша будет организован международный скаутский лагерь Wonderland Shusha - 2023.

Об этом говорится в утвержденном Кабинетом Министров Азербайджана плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год.

Организация и проведение различных мероприятий в течение года поручено Министерству молодежи и спорта, Министерству культуры, спецпредставительству президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлению государственного заповедника города Шуша.