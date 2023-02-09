Эрдоган о масштабах землетрясения и сложностях в зоне бедствия

Президент Турции призвал сограждан к единству и сплоченности. «Приоритетом для правительства остается спасение человеческих жизней. Ставить под вопрос искренность позиции властей по данному вопросу недопустимо», - указал он.

Власти Турции направили все усилия на устранение последствий землетрясений. Работы затруднены масштабами бедствия. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Адыяман.

При этом лидер Турции признал, что реакция властей на произошедшие землетрясения в стране была не настолько быстрой, насколько должна была бы быть.

Эрдоган также сообщил, что Кабмин готовится выплатить по 15 тысяч лир помощи каждой пострадавшей семье в зоне бедствия. Жители зоны бедствия, не желающие оставаться в палаточных городках, будут обеспечены арендной платой за жилье сроком на год.

Президент Турции заявил и о подготовке правительственной программы по масштабному восстановлению провинций, пострадавших от разрушительных землетрясений. Кроме того, он призвал население не стремиться самим доставлять помощь в зону бедствия, а направлять ее по каналам известных структур, в том числе Управлению по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции и Красного Полумесяца. Он заверил, что каждая лира помощи, которая перечислена гражданами на счета AFAD, тратится на шаги по устранению последствий землетрясений.