Рокфей и Мирзоян созвонились

Перспективы установления региональной безопасности обсудили в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и cпецпосланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.



«Стороны обсудили перспективы обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также усилия международного сотрудничества и Армении в этом направлении», - отмечается в сообщении.