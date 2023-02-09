Землетрясение на границе России и Казахстана

Сеть сейсмологических станций Казахстана зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе республики с Россией. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по ЧС.

Подземный толчок был зафиксирован в 18:35 по времени Астаны (16:35 по Баку). Эпицентр находился в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.