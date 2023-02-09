Отдел экономики 17:47

После двух сильных землетрясений в Турции в начале этой недели все еще не удалось возобновить экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан на мировые рынки. Причиной этого является нанесенный землетрясением ущерб терминалу, в котором азербайджанская нефть отгружается на танкеры. Официальные лица не уточняют, какая именно проблема возникла, но, по последней информации Bloomberg, повреждена диспетчерская часть терминала. Источник, знакомый с результатами предварительной оценки ущерба терминалу, сообщил агентству, что транспортировка азербайджанской нефти из порта Джейхан не будет восстановлена как минимум до конца следующей недели. Ранее ожидалось, что терминал возобновит работу к концу этой недели.

Как сообщалось ранее, компания BP - оператор нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, 8 февраля объявила о «форс-мажоре». Ранее с аналогичным сообщением выступила Botas International Limited (дочернее предприятие турецкой государственной компании Botas), оператор терминала, в котором азербайджанская нефть отгружается на танкеры. Данная формулировка означает наличие проблемы, вызванной событием, которое произошло не из-за вины экспортеров либо операторов терминала. И, соответственно, ни одна из сторон не несет ответственность за финансовые потери, понесенные грузотправителями. Ранее BP подтвердила, что утечка, приведшая к разливу нефти на терминале, была устранена и в настоящее время специалисты изучают сложившуюся ситуацию. Других подробностей в компании, равно как и в Министерстве энергетики Турции, не привели. В настоящее время сырая нефть из Азербайджана продолжает поступать по трубопроводу БТД в Джейхан и заполняется в резервуары. Однако вместимость хранилища на терминале ограничена: неясно, как долго могут продолжаться поставки, прежде чем резервуары будут окончательно заполнены.