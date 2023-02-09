Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное число пассажиров

В январе 2023 года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«С начала 2023 года пассажиропоток всех международных аэропортов страны составил более 420 тысяч человек. За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 132 тысячи и 47 тысяч пассажиров соответственно. На международных рейсах доля национальных авиакомпаний составила 37%», - отмечается в сообщении.