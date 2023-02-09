Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное число пассажиров
В январе 2023 года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
«С начала 2023 года пассажиропоток всех международных аэропортов страны составил более 420 тысяч человек. За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 132 тысячи и 47 тысяч пассажиров соответственно. На международных рейсах доля национальных авиакомпаний составила 37%», - отмечается в сообщении.
В январе регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и flyDubai.
В десятку самых популярных международных направлений из Баку за январь вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Минеральные Воды, Джидда, Шарджа и Ташкент. Суммарно по этим направлениям была обслужена 221 тысяча человек.
Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
В июне 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.