Президент Молдовы выдвинула кандидата в премьеры

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.

«Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан», - заявила Санду на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций.

Согласно закону, в течение двух недель Речан должен представить на утверждение парламента состав и программу нового Кабмина.

Как сообщалось ранее, сегодня премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе с поста. Согласно Конституции, это означает отставку всего Кабинета министров страны.

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства страны во главе с премьером.