Центр сейсмологии о возможности землетрясения в Азербайджане

Информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях в связи со скорым землетрясением в Азербайджане, не имеет под собой никаких оснований, заявили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА, призвав не верить провокационным слухам.

После землетрясения в Турции в социальных сетях и в некоторых СМИ распространяются заявления некоторых экспертов о том, что в Азербайджане также произойдет землетрясение: «С сожалением хотим подчеркнуть, что в некоторых случаях на сообщения провокационного характера, написанные с целью вызвать волнение среди населения, ссылаются и представители СМИ. Мы призываем наших граждан не верить таким слухам и отслеживать заявления официальных лиц».

«Сейсмическая обстановка на территории республики контролируется сетью сейсмических станций Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, и в настоящее время сейсмичность на территории страны находится на фоновом уровне. Не верьте провокационным слухам!»,- говорится в сообщении.