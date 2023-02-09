Микаил Джаббаров посетил «Промышленный комплекс Cahan»

Министр экономики Микаил Джаббаров накануне посетил «Промышленный комплекс Cahan», принадлежащий СКК Cahan Holding, одно й из передовых компаний Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, а также страны.

В ходе визита министр и представители госструктур прежде всего осмотрели расположенные в производственном комплексе участки по производству полимерных труб и радиаторов. Здесь они ознакомились с современным оборудованием, производственным процессом и образцами производимой на предприятии продукции.

Затем представители госструктур побывали на крупнейшем на территории Кавказа заводе по производству энергетических и прохладительных напитков, построенном на основе новейших технологий и требующем минимального вмешательства человека, понаблюдали за производством напитков.

Во время визита гостям была предоставлена подробная информация о деятельности коммерческих компаний Cahan Holding, позиции холдинга в экономике Нахчыванской Автономной Республики, а также Азербайджана, его вкладе в экономику страны.