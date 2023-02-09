Заместители главы МВД Украины подали в отставку

Заместители главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Увольнение министров - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен – увидим», - рассказала спикер министра Марьяна Рева.

Согласно информации, заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.