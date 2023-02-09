Вугар Аббасов рассказал о ситуации с предпринимательством в Нахчыване

На днях в Нахчыване под руководством министра экономики Микаила Джаббарова состоялась встреча на тему «Развитие предпринимательства в Нахчыване: вызовы и перспективы». Встреча состоялась в рамках визита в Нахчыван делегации представителей госструктур и бизнесменов.

Выступившие на встрече полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Фуад Наджафли и министр экономики Микаил Джаббаров проинформировали участников о том, что такие направления, как совершенствование управления в Нахчыване, повышение прозрачности, эффективное использование экономических ресурсов, развитие частного сектора являются приоритетными, и в рамках целевых государственных программ, охватывающих и Нахчыван, планируются мероприятия по эффективному использованию ресурсов, потенциала горнодобывающей промышленности, туристического, торгового, транспортно-логистического, а также человеческого потенциала Нахчывана, укреплению бизнеса в соответствии с современными требованиями, повышению экспортного потенциала региона и т.д.

Министр экономики НАР Тапдыг Алиев рассказал о текущей ситуации в экономической сфере Нахчывана, экономическом потенциале региона, мерах, реализуемых в сферах экономической деятельности и бизнес-среде.