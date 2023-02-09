Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 18:29

Берлин предоставит Украине новейшее и самое мощное артиллерийское орудие в мире - RCH155 от Krauss-MaffeiWegmann. Данный вид военной техники значительно превосходит системы, находящиеся на вооружении российской армии. В настоящий момент артиллерийская установка проходит тестирование специалистами Бундесвера. Прямо с конвейера украинским войскам будет отправлено 18 единиц RCH155. Отметим, что Германия, наряду с Нидерландами, уже поставила ВСУ гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые действуют по принципу «стреляй и беги». В модели RCH155 гаубица на ходу может производить до девяти выстрелов в минуту с дальностью поражения до 50 км. Ее крайне сложно обнаружить и уничтожить.

Ранее власти ФРГ приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2 A6 с мощным 120-мм боеприпасом типа DM63. Эти снаряды летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и могут пробить даже последнюю версию российской динамической брони «Реликт». О западной военной помощи ВСУ и продолжающейся войне в Украине haqqın.az беседовал с бывшим временным поверенным в делах Польши в Беларуси, основателем и президентом Фонда Центра стратегического анализа Витольдом Юрашем.

- Что случилось с канцлером Шольцем? Сначала он не хотел поставлять Зеленскому оружие, а теперь с конвейера отправит Киеву самые современные самоходные пушки... - Проблема в том, что немецкое правительство слишком долго раскачивалось в плане военной помощи Украине. Складывалось впечатление, что канцлер Шольц до последнего стремился сохранить какие-то привилегированные отношения с Москвой. До войны в Украине Германия поддерживала отношения с Россией в ущерб интересам союзников по НАТО и ЕС. Такая политика, на протяжении многих лет проводимая канцлерами Шредером и Меркель, поставила крест на всех проектах по развитию европейской автономии, европейской армии и других стратегических планах. Потому что прочие государства Европы не могли выстраивать общеевропейскую безопасность, опираясь на страну, для которой Россия была важнее ее европейских союзников. Причем зачастую немецкие политики и бизнесмены приводили аргумент о том, что Россия является великим экономическим рынком. Этот аргумент совершенно ошибочен. Товарооборот Германии с Польшей до вторжения Москвы в Украину был в три раза больше товарооборота с Россией. По сравнению со статистикой европейских стран, Россия – бедное государство третьего мира. Общий товарооборот Германии с Польшей, Чехией, Словакией, Румынией, Болгарией, странами Балтии и Украиной почти в девять раз больше, чем с Россией. Только под давлением общей политики Европы немецкая правящая партия меняет свое отношение к помощи Украине. И это проявилось в решении отправить Киеву новую артиллерию и танки. - Шредер и Меркель последовательно укрепляли монополию России на газовом рынке ЕС. Чем больше США и страны Восточной Европы предупреждали о возможности того, что Путин воспользуется газом в качестве орудия давления, тем активнее они строили газопроводы из России. Может быть, правы те, кто утверждают, что немецкие канцлеры были агентами разведки ГДР «Штази»?

- Если бы были доказательства связей Меркель или Шольца с ГДР-ской или российской разведкой, то немецкая или американская контрразведка обнародовала бы эти факты. Пока что нам ничего не известно о связях этих политиков с российскими спецслужбами. Но есть очень большие вопросы по линии связей бывшего канцлера Шредера с российской властью. Еще предстоит выяснить все детали того, как он стал «работником» Газпрома и лоббировал интересы Кремля. - Похоже, окончательно провалилась идея Эммануэля Макрона «спасти лицо Путина в украинской войне». В Баку шутят, что французский президент побил рекорд по количеству звонков Путину, сделанных Николом Пашиняном во время Второй Карабахской войны… - Путин не закончит войну до тех пор, пока ему не дадут возможности выйти из украинской мясорубки с пусть небольшой, но зримой победой. Например, позволят забрать четыре области Украины. У президента России проблема легитимности, так как в РФ не было свободных выборов. Для российского президента потеря лица в этой войне означает утрату власти и, возможно, потерю жизни. Альтернативой сохранения лица для Путина является продолжение войны. Да, Макрон очень старался уговорить Путина остановить войну таким образом, чтобы российский президент мог сохранить лицо. Но пока что Россия не посылает никаких сигналов, свидетельствующих о готовности прекратить агрессию. В таком случае война в Украине закончится без возможности для Путина выйти сухим из воды. - То есть президенты Франции, Италии, Германии старались остановить Путина путем передачи части Донбасса России?

- Вопрос не ставился о передаче какого-то из украинских регионов России. Запад мог бы дать возможность Путину сохранить авторитет в его собственной стране. Например, в случае прекращения войны и ухода РФ из Украины снять часть санкций и постепенно нормализовать отношения с Москвой. Сохранение престижа Путина за счет продолжения оккупации означает предоставление Москве передышки для новой агрессии против Киева. Такого шанса у Москвы не будет. - Вы говорите об агрессии в отношении Украины, но в России считают, что ведут войну с Западом. Вы исключаете возможность нападения России на Польшу или страны Балтии? - Россия оказалась страной третьего мира не только в экономическом, но и в военном плане. Кремль вынужден покупать оружие у Ирана. Российская армия несет колоссальные потери. С неимоверными усилиями, после многодневных боев она смогла занять крохотный городок Соледар. Чего уж говорить о вторжении в Польшу, Чехию или страны Балтии? Один из ключевых лозунгов россиян заключался в том, что Россия при Путине «встала с колен». Так вот, если российская армия находится в зависимости от иранского оружия, то однозначно можно заявить, что Россия по-прежнему остается на коленях. Россия измотала себя войной в Украине. Все думали, что это такая держава, которая может за неделю захватить Польшу, а за два дня – страны Балтии. Но мы видим, что Москве потребовалось два месяца, чтобы занять Соледар. Российские военные совершили военные преступления в Буче, Ирпене и других городах. Пропагандисты в Москве напрямую призывают к насилию и убийствам на оккупированных территориях. Очевидно, что Москва ведет войну по канонам ХХ века, но мир уже перешел в другую эпоху. Видимо, российские лидеры не понимают, насколько изменился мир, и считают, что мировая общественность забудет оккупацию и убийства гражданских лиц. Но мировое сообщество этого не забудет. Кроме того, война в Украине нанесла удар по российской культуре. Теперь ясно, что Россия – больше не страна балета и Пушкина, а страна криминалитета и Пригожина. А Украина, в сущности, уже победила в этой войне, сохранив свою независимость. Остается вопрос, какую часть оккупированных территорий она сможет освободить. - Но в Киеве видят конец войны только при условии освобождения всех территорий и восстановления границ 1991 года…